Angela Merkel nu are fonduri suficiente pentru Armata Germaniei Declaratiile lui Merkel au fost facute dupa ce Ursula von der Leyen, ministrul german al Apararii, a cerut insistent cresterea cheltuielilor militare cu scopul de a asigura apararea nationala si de a consolida capabilitatile NATO, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.



De asemenea, Administratia Donald Trump insista ca toate tarile NATO sa aloce 2% din PIB pentru bugetele apararii. In afara de Statele Unite, 15 dintre cele 28 de state NATO au elaborat strategii in acest sens. Dar Spania a stabilit acest obiectiv bugetar abia pentru anul 2024, iar Ungaria pentru 2026. Belgia,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

