Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, în conflict cu Angela Merkel legat de politica în domeniul migratiei, a anuntat luni seara ca a ajuns la un acord pe aceasta tema cu cancelarul federal, susceptibil sa salveze echipa guvernamentala, transmite AFP.

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, in conflict cu Angela Merkel legat de politica in domeniul migratiei, a anuntat luni seara ca a ajuns la un acord pe aceasta tema cu cancelarul federal, susceptibil sa salveze echipa guvernamentala, transmite...

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, in conflict cu Angela Merkel legat de politica in domeniul migratiei, a anuntat luni seara ca a ajuns la un acord pe aceasta tema cu cancelarul federal, susceptibil sa salveze echipa guvernamentala, transmite AFP."Dupa negocieri intense" intre formatiunea…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si ministrul federal de interne, Horst Seehofer, au incheiat un acord de ultima ora in legatura cu politica de imigratie, pentru a mentine actuala coalitie guvernamentala, a informat agentia de presa dpa, citand surse din cadrul blocului conservator.AGERPRES/(AS…

- "In anul ce urmeaza se va decide daca Europa unita va continua sau nu sa existe", a afirmat Salvini, care conduce si partidul de extrema-dreapta Liga, in interviul care va aparea in editia de sambata a revistei, potrivit Agerpres. In mod concret, negocierile asupra bugetului european si…

- Uniunea Crestin-Sociala (CSU) germana, partidul bavarez partener al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, i-a cerut luni acesteia din urma sa negocieze in doua saptamani o solutie europeana pentru problema migratiei, in lipsa unei asemenea solutii liderul CSU si totodata…

- Uniunea Crestin-Sociala (CSU) din Bavaria va decide luni daca va insista asupra unei politici de returnare a unora dintre refugiati de la frontierele Germaniei, a declarat prim-ministrul acestui land, Markus Soeder, transmite Reuters. Soeder a precizat insa ca va reveni aliatului sau din partid, ministrul…

- Migratia este o problema ce necesita o solutie europeana, a insistat sambata cancelarul german Angela Merkel, refuzand sa faca vreun pas inapoi in disputa pe acest subiect cu aliatii ei conservatori bavarezi care ii ameninta existenta coalitiei guvernamentale, relateaza agentiile Reuters si EFE.…