- Cancelarul german Angela Merkel nu se asteapta la un acord asupra planului de relansare economica a Uniunii Europene la summitul sefilor de stat si de guverne UE de vineri, potrivit unor participanti la o reuniune a grupului parlamentar CDU-CSU, relateaza Reuters.

- Germania va relaxa de saptamâna viitoare restrictiile pentru angajatii sezonieri aplicate pentru încetinirea raspândirii coronavirusului, a declarat miercuri ministrul agriculturii german, potrivit Reuters și Agerpres. Cabinetul condus de cancelarul Angela Merkel a aprobat…

- Potrivit cancelarului, acestea depașesc orice alte programe naționale de intervenție dupa pandemie, lansate de alte țari din Zona Euro. Este vorba despre reducerea TVA de la 19% la 16% pentru șase luni incepand cu 1 iulie. Pentru HORECA, TVA scade de la 9% la 7%, in aceeași perioada. Impactul bugetar…

- "Pentru a sustine o relansare durabila care restabileste si intareste cresterea in UE, Germania si Franta sustin crearea unui Fond de relansare ambitios, temporar si cu obiective precise" in cadrul viitorului buget al UE si caruia sa i se aloce "500 de miliarde de euro", subliniaza o declaratie comuna.…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut miercuri concetatenilor sai sa nu puna in pericol ceea ce a obtinut Germania in incetinirea raspandirii coronavirusului, adaugand ca pandemia va continua sa existe pentru ceva timp de acum inainte, potrivit Reuters. "Ar fi deprimant daca va trebui…

- Cancelarul german Angela Merkel a incercat sambata sa linisteasca temerile ca problemele climei ar putea fi scoase de pe agenda Uniunii Europene la preluarea de catre Germania a presedintiei semestriale a blocului celor 27, in iulie, relateaza dpa si Reuters. Merkel a recunoscut in alocutiunea…

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus in Germania a crescut la 148.046 si 5.094 de morti, a anuntat joi Institutul de boli infectioase Robert Koch. Este vorba despre 2.352 de contaminari noi - un bilant zilnic in crestere a treia zii consecutiv - si despre 215 decese noi in 24 de ore,…

- Pandemia de coronavirus va domina agenda Uniunii Europene cand Germania va prelua presedintia semestriala a Consiliului UE in a doua jumatate a acestui an, a scris ministrul de externe german, Heiko Maas, intr-un articol de opinie publicat duminica de cotidianul Die Welt, citat de Reuters. …