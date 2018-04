Angela Merkel le îndeamnă pe eleve să se pregătească pentru meseriile bărbăteşti Incepand din 2006, Angela Merkel invita eleve la cancelarie pentru a marca Ziua fetelor, care anul acesta este sarbatorita joi, 26 aprilie.



"Principalul obiectiv al Zilei fetelor este de a incuraja angajarea fetelor in meserii care nu sunt considerate pentru fete. Uneori nu este usor sa-ti dai seama ce ti se potriveste cu adevarat si ce vrei sa faci", a adaugat sefa executivului german, care a primit cu aceasta ocazie vizita a 24 de fete de la diferite scoli din Berlin.



In ultimii ani, numarul femeilor angajate pe locuri de munca in care predomina barbatii, mai ales IT, comert,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

