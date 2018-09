Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut sambata macedonenilor sa se prezinte la referendumul din 30 septembrie in care acestia sunt chemati sa valideze acordul cu Grecia conform caruia tara lor se va numi 'Republica Macedonia de Nord', relateaza dpa. ''Acest vot este o sansa istorica'', a declarat Merkel intr-o conferinta de presa comuna cu premierul macedonean Zoran Zaev. Sefa executivului german a adaugat ca Uniunea Europeana si NATO nu ii ameninta pe opozantii schimbarii denumirii Macedoniei cu izolarea tarii in cazul in care noul nume nu va fi validat. Vizita cancelarului…