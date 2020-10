Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a adresat sambata un apel solemn conationalilor sai cerandu-le sa-si reduca la maximum relationarea sociala si recomandandu-le chiar sa ramana la domiciliul lor, in timp ce epidemia de coronavirus cunoaste o accelerare semnificativa in Germania, relateaza DPA si AFP."Renuntati…

- Angela Merkel a facut astazi un apel catre poporul german. Cancelarul le-a recomandat sa ramana acasa și sa evite orice calatorie care nu este intr-adevar necesara, in timp ce epidemia de coronavirus cunoaste o accelerare semnificativa in Germania.

- Cancelarul german Angela Merkel a facut sambata un apel solemn catre poporul german, cerandu-le conationalilor sai sa reduca la maximum relationarea sociala. Mai mult, ea le recomanda germanilor chiar sa ramana la acasa, in timp ce epidemia de coronavirus cunoaste o accelerare semnificativa in Germania,…

- Germania a gasit o noua strategie de combatere a raspandirii virusului. Angela Merkel: „Probabil este una dintre cele mai ieftine și mai eficiente metode”. Metoda ieftina a nemților de a lupta cu virusul Cancelarul german Angela Merkel a anunțat ca Germania a introdus ventilarea spațiilor interioare…

- Cancelarul german Angela Merkel avertizeaza ca iarna va aduce creșteri dramatice ale numarului infectarilor cu coronavirus. Șefa executivului de la Berlin a anunțat și mai multe masuri menite sa opreasca creșterea recenta a numarului de cazuri din Germania, potrivit CNN. Merkel a anunțat ca intrunirile…

- Cancelarul german Angela Merkel avertizeaza ca iarna va aduce creșteri dramatice ale numarului infectarilor cu coronavirus, relateaza CNN. Șefa executivului de la Berlin a anunțat și mai multe masuri menite sa opreasca creșterea recenta a numarului de cazuri din Germania.

- Cancelarul german Angela Merkel este in favoarea aplicarii la nivel national a unei amenzi minime de 50 de euro pentru persoanele care sunt prinse fara masca in magazine sau in transportul public, au indicat surse pentru dpa, preluate de Agerpres.

- Dupa doua zile de negocieri dure, cei 27 de lideri europeni se reunesc din nou duminica, la Bruxelles, în încercarea de a-și depași profundele divergențe legate de planul de relansare a economiei europene, amenințata de o recesiune istorica provocata de criza coronavirus, scrie AFP.De…