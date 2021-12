Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul suedez al mobilei Ikea si-a luat ramas bun, printr-o publicitate, de la Angela Merkel, care a plecat de la putere, succedata miercuri de social-democratul Olaf Scholz. Marca suedeza a publicat in presa germana o publicitate in care cea care a fost cancelarul Germaniei timp de 16 ani…

- Finally At Home – an attractive offer from IKEA on the day Angela Merkel leaves office after 16 years at the helm of. . — Carl Bildt (@carlbildt) Marca suedeza a publicat in presa germana o publicitate in care cea care a fost cancelarul Germaniei timp de 16 ani apare asezata pe un fotoliu, odihnindu-se.…

- Germania, lovita in plin de un nou val Covid-19, a inregistrat 50.196 de cazuri, un prag pe care nu l-a mai depasit de la inceputul pandemiei, si 235 de morti din cauza covid-19, potrivit Institutului Robert Koch. Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a deplans, miercuri, o situatue „dramatica”.…

- Social democrații germani au obținut 25,8% dintre voturi, in alegerile legislative de duminica. E o majoritate la limita, in fața coaliției de centru-dreapta a Angelei Merkel, care a obținut 24,1% din sufragii. Votul ar trebui sa decida viitorul cancelar al celei mai mari economii europene. Ultimile…

- Social democratii germani au obtinut majoritatea voturilor in alegerile nationale, care au avut loc duminica, impunandu-se la limita in fata coalitiei de centru-dreapta a Angelei Merkel in cursa care in care va fi decis cine ii va urma in functia de cancelar al celei mai mari economii europene, scrie…

- Angela Merkel a lansat sâmbata un apel pentru a-l vota pe conservatorul Armin Laschet, în numele „viitorului” Germaniei, în ultimul sau miting din ajunul unor alegeri ce vor întoarce pagina celor 16 ani când ea s-a aflat la putere, relateaza agenția France Presse,…

- Dupa 16 ani petrecuti la putere, Angela Merkel se va retrage din postul de cancelar al Germaniei in urma alegerilor din 26 septembrie, lasand un gol in politica germana, relateaza AFP intr-un articol publicat la 21 septembrie pe platforma European Data News Hub (EDNH). Inaintea acestui scrutin,…

- Dupa 16 ani petrecuti la putere, Angela Merkel se va retrage din postul de cancelar al Germaniei in urma alegerilor din 26 septembrie, lasand un gol in politica germana, relateaza AFP intr-un articol publicat la 21 septembrie pe platforma European Data News Hub (EDNH). Inaintea acestui scrutin, care…