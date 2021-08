Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Berlin estimeaza ca in Afganistan se mai afla intre 10.000 si 40.000 de afgani care lucreaza pentru organizatiile internationale de dezvoltare si care au dreptul sa fie evacuati in Germania daca se considera in pericol, a indicat marti cancelarul Angela Merkel, transmite Reuters. Vorbind…

- Germania va oferi sprijin pentru afganii care i-au ajutat armata și organizațiile și dupa data de 31 august, dupa ce operațiunea de evacuare americana se va fi terminat, a anunțat Angela Merkel, miercuri, conform Reuters . „Finalul operațiunii in cateva zile nu trebuie sa insemne finalul eforturilor…

- Germania isi sporeste ajutorul umanitar pentru Afganistan cu 500 milioane de euro, a declarat cancelarul Angela Merkel dupa summitul virtual de marti al G7, transmite dpa.Aceste fonduri se adauga celor 100 milioane de euro ca ajutor de urgenta deja promise de Berlin acum cateva zile pentru…

- Germania a evacuat aproape 3.000 de oameni originari din 43 de tari de pe aeroportul din Kabul, in timp ce Statele Unite au scos in numai 24 de ore 10.400 de persoane din Afganistan, relateaza Reuters. Printre cei evacuati de Germania se afla 143 de germani, in jur de 1.800 de afgani si circa 350 de…

- Guvernul german a afirmat marți ca talibanii care au preluat puterea în Afganistan împiedica plecarea afganilor de pe aeroportul din Kabul, potrivit agenției AFP, citata de News.ro. „În jurul aeroportului din Kabul au fost amplasate amplasate posturi de securitate de…

- Tesla spera sa fabrice primele automobile la gigafabrica din Gruenheide, de langa Berlin, in octombrie, a declarat vineri fondatorul companiei americane, Elon Musk, transmite Reuters. Tesla a aminat deschiderea gigafabricii pentru sfarsitul anului 2021, dand vina pe piedicile birocratice din…