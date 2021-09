Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel iși dorește ca Belarusul sa ajute migrantii, in loc sa-i trimita de cealalta parte a frontierei, spre Uniunea Europeana, calificand aceste actiuni drept „atacuri hibride”, informeaza AFP si dpa. Aflata sambata in vizita in Polonia, Angela Merkel a facut referire la actualul…

- Peste 10.000 de migranti proveniti din tari devastate de razboi se afla in prezent in Belarus in speranta ajungerii in Uniunea Europeana (UE), a estimat luni politia de frontiera poloneza (SG), transmite DPA. Potrivit sefului SG, generalul-maior Tomasz Praga, regimul de la Minsk condus de…

- Vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viata european, Margaritis Schinas, a declarat sambata ca spera ca afluxul ilegal de migranti la frontierele de est ale Uniunii Europene sa fie drept un catalizator pentru stabilirea unor reguli comune in materie de migratie, relateaza…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a facut apel catre Letonia și Polonia sa ii ajute pe migranții care se afla la granița cu Belarus, in ciuda conflictelor cu Alexandr Lukașenko. Curtea le-a cerut autoritatilor letone si poloneze „sa furnizeze tuturor solicitantilor hrana, apa, haine, ingrijiri…

- Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) a indemnat Polonia sa primeasca un grup de migranti din Orientul Mijlociu care sunt blocati la frontiera cu Belarus de peste doua saptamani, informeaza marti AFP. UNHCR s-a declarat "ingrijorat de informatiile alarmante" cu privire la acest…

- Cancelarul german Angela Merkel considera ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa lege un „contact direct” cu Rusia lui Vladimir Putin si „sa creeze mecanisme” prin care sa raspunda „in comun provocarilor” si „atacurilor hibride” ale Moscovei, relateaza AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au lansat vineri un apel tarilor membre ale Uniunii Europene sa-si coordoneze politicile in privinta redeschiderii frontierelor in contextul pandemiei de COVID-19 si sa ia masurile necesare impotriva noilor variante ale virusului,…