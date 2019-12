Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a sosit vineri la fostul lagar nazist Auschwitz, un simbol al Holocaustului, si a trecut prima oara poarta deasupra careia este incriptionata sinistra deviza nazista „Arbeit macht frei“ („Munca elibereaza“), relateaza AFP.

- Decizia pronuntata miercuri confirma o prima hotarare datand din decembrie 2015, potrivit careia orice cetatean al UE, chiar si fara un loc de munca, care traieste mai mult de sase luni in Germania, are dreptul la asistenta sociala. Potrivit Constitutiei germane, tara trebuie sa asigure…

- Forta de munca a Daimler din Germania va fi cea mai afectata de reducerile de costuri anuntate de grupul auto, a avertizat Michael Brecht, liderul sindicatului angajatilor, intr-un interviu acordat publicatiei Stuttgarter Zeitung, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Vineri, producatorul automobilelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, la un miting electoral in judetul Dambovita, ca la 30 de ani de la Revolutie "vedem ca abia acum incepem sa scapam de comunism si vedem ca de fapt ce ne-a tinut in urma, ce ne-a tinut ca si cum am fi avut o piatra de moara legata de gat este PSD-ul". Președintele…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitia muncitorilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, 494 locuri de munca, majoritatea in Germania si Olanda, arata datele Agentiei...

- Inca de la deschiderea usilor, sute de persoane, majoritatea tineri, au umplut holul si au inceput sa cauite standurile cu ofertele care ii intereseaza, in functie de profilul dorit. In acest an, evenimentul are loc sub egida Zilei Europene a Angajatorilor si a 25 de ani EURES. Pentru a marca momentul,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 485 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 123 locuri de munca pentru: ajutor electrician, ajutor la curațenie, bucatar, bufetier, camerista, chef de partie, chef de rang, commis de rang, conducator…

- Cei mai puțini șomeri din istorie. Motorul Europei face angajari pe banda rulanta, in ciuda scaderii activitații economice Numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in Germania a scazut in septembrie mai mult decat estimau economistii, in timp ce rata somajului s-a mentinut la un nivel…