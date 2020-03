Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Angela Merkel a decis sa se autoizoleze la domiciliu, dupa ce vineri a intrat in contact cu un medic care a fost testat pozitiv cu coronavirus, a anuntat purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert, potrivit AFP.

- Un angajat al Trezoreriei Brasov a fost depistat ca fiind infectat cu coronavirus, iar toti colegii cu care acesta a intrat in contact s-au autoizolat la domiciliu, conform unui comunicat al Directiei Regionale a Finantelor Publice Brasov, potrivit Agerpres.Citește și: Scuza senatorului amendat…

- Un pilot al companiei TAROM a fost depistat pozitiv la noul coronavirus, iar alti zece piloti cu care acesta a intrat in contact se afla la autoizolare, a anuntat, miercuri, directorul general al companiei, George Barbu. „Colegul nostru se simte foarte bine, este asimptomatic. El a fost in contact cu…

