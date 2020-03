Angela Merkel, in izolare dupa ce a intrat in contact cu un medic testat pozitiv pentru Covid-19

Angela Merkel, in izolare dupa ce a intrat in contact cu un…

Cancelarul german Angela Merkel intra in autoizolare la domiciliu dupa ce a intrat in contact cu un medic testat pozitiv la noul coronavirus, a comunicat duminica purtatorul sau de cuvant.



Putin mai devreme, cancelarul anuntase ca orice adunare de mai mult de doua persoane in spatiul public va fi interzisa pe teritoriul tarii pentru o perioada de "cel putin doua saptamani" pentru a se opri propagarea noului coronavirus, potrivit AFP.



"O distanta minima de un metru si jumatate va trebui sa fie respectata in public", a spus ea intr-o conferinta de presa.



