Stiri pe aceeasi tema

- Summitul special al UE cu privire la China, prevazut sa aiba loc la Berlin la data de 16 noiembrie, a fost anulat din cauza pandemiei, a anuntat vineri la Bruxelles cancelarul german Angela Merkel, la reuniunea la varf a liderilor Uniunii Europene.

- Negociatorii UE și ai Marii Britanii pentru relația comerciala post-Brexit au fost de acord sa discute luni „formatul” negocierilor blocate în prezent, ceea ce l-a determinat pe Boris Johnson sa fluture amenințarea „fara acord”, a anunțat vineri Comisia Europeana, potrivit…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a anuntat vineri ca a convenit impreuna cu primarii din cele mai mari 11 orase ale Germaniei sa fie impuse restrictii antiepidemice mai stricte daca se depaseste la nivel local pragul de 50 de noi cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori in decurs de o saptamana,…

- Cancelarul german Angela Merkel a avut o discuție telefonica cu prim-ministrul Armeniei, Nicole Pashinyan, in cadrul careia parțile au discutat despre agravarea conflictului din Nagorno-Karabah. Despre acest lucru a anunțat duminica reporterilor reprezentantul Cabinetului de Miniștri al Germaniei, Ulrike…

- Cancelarul Angela Merkel a declarat ca izolarea impusa in primavara, din cauza pandemiei de COVID-19, au semanat cu perioada comunista, cand locuia in Republica Democrata Germana (RDG),...

- Infectarile cu COVID-19 ar putea atinge 19.200 de cazuri zilnic in Germania daca tendinta actuala continua, le-a spus astazi cancelarul german Angela Merkel liderilor Uniunii Crestin-Democrate (CDU). Aceasta a subliniat ca economia trebuie sa continue sa functioneze, potrivit Reuters. „Daca tendinta…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, s-a declarat marti dezamagita de absenta unei solutii europene concrete pentru primirea mai multor refugiati din tabara Moria din Grecia, devastata de incendii, in contextul in care Berlinul a anuntat ca va primi in jur de 1.500 de refugiati, informeaza…