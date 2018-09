Stiri pe aceeasi tema

- Lidera Partidului Social-Democrat din Germania (SPD), Andrea Nahles, a declarat luni ca formatiunea sa politica nu va aproba nici un fel de participare a Germaniei in razboiul din Siria, declaratie ce deschide o noua posibila linie de conflict in guvernul de coalitie al cancelarului Angela Merkel, relateaza…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a facut apel la Turcia sa asigure independenta bancii sale centrale, scrie Reuters. „Nimeni nu are interesul ca situatia economica sa se destabilizeze in Turcia. Dar trebuie facut tot ce este posibil pentru a se asigura independenta bancii centrale”, a declarat Merkel…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa sambata in Germania pentru a se intalni cu cancelarul Angela Merkel in vederea unor discutii despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni guvernul german, citat de AFP. Cei doi lideri sunt asteptati sa se intalneasca in jurul orei 16:00 GMT (18:00…

- Cancelarul german Angela Merkel il va primi sambata pe presedintele rus Vladimir Putin la o resedinta a guvernului german langa Berlin, pentru discutii despre razboiul din Siria, violentele in desfasurare din estul Ucrainei si probleme energetice, a anuntat luni un purtator de cuvant al executivului…

- Cancelarul german Angela Merkel il va primi sambata pe presedintele rus Vladimir Putin la o resedinta a guvernului german langa Berlin, pentru discutii despre razboiul din Siria, violentele in desfasurare din estul Ucrainei si probleme energetice, a anuntat luni un purtator de cuvant al executivului…

- Presedintele american Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel au discutat miercuri, la Bruxelles, in marginea summitului NATO, la cateva ore dupa ce liderul american criticase cu virulenta Germania pentru dependenta energetica de Rusia si cheltuielile de aparare pe care le considera insuficiente,…

- Partidul Social Democrat (SPD) din Gerania a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind migratia cu celelalte doua formatiuni din coalitia condusa de cancelarul Angela Merkel, informeaza Reuters. Potrivit sefei SPD, Andrea Nahles, intelegerea priveste accelerarea respingerii solicitantilor de azil deja…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit, joi, previziunile cu privire la cresterea PIB-ului Germaniei, de la 2,5% la 2,2%, invocand riscuri generate de ascensiunea protectionismului si de perspectiva unui Brexit dificil, relateaza Reuters. FMI si-a modificat estimarea initiala, datata…