- Germania are un interes strategic in a avea relatii bune cu Rusia, a declarat, vineri, cancelarul german Angela Merkel, dupa o intrevedere pe care a avut-o cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Germania are un interes strategic in a avea relatii bune cu Rusia, conform cancelarului german Angela Merkel, care a declarat dupa discutiile de vineri cu presedintele rus Vladimir Putin ca aceste interese nu contravin prieteniei transatlantice a Germaniei cu SUA, scrie Reuters.Merkel a subliniat,…

- Prin intermediul unui comunicat de presa, Merkel a subliniat ca atacul impotriva Siriei a vizat distrugerea arsenalului chimic al Damascului. ”Sustinem actiunea aliatilor nostri americani, britanici si francezi. Operatiunea militara a fost necesara si corespunzatoare”, a precizat Merkel, citata…

- Declaratiile ministrului german de Externe vin la o zi dupa ce cancelarul Angela Merkel a anuntat ca Germania nu se va alatura unei eventuale operatiuni militare impotriva Siriei.”Mentinem presiunile asupra Rusiei si vrem sa le intensificam pe viitor. Schimbarea comportamentului Rusiei…

- In contextul in care Europa este amenintata de un razboi comercial cu Statele Unite, vrea sa faca front comun in fata Moscovei si sa se impuna in fata tendintelor hegemonice ale Chinei, liderii celor 27 de state se reunesc la Bruxelles, intr-un summit a carui miza a anuntat-o Angela Merkel: unitatea…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, se pregateste sa-l felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea lui la presedintia Federatiei Ruse si va evoca in acest context dezacordurile lor intr-o serie de probleme, a anuntat luni purtatorul de cuvant al cancelarului federal…

- Rusia nu-si poate retrage trupele din regiunea transnistreana pentru ca... se opune populatia din Transnistria. Este raspunsul primit de fostul presedinte roman, Traian Basescu, din partea liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au chemat Rusia sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara,…