Cancelarul federal german Angela Merkel a declarat sambata ca tara sa a trecut pana acum cu bine de testul coronavirusului, dar ca mai este nevoie de un mare efort pentru a pune capat pandemiei de COVID-19, informeaza dpa. "Pana acum am trecut cu bine testul" coronavirusului, a spus Merkel in mesajul sau video saptamanal. "Majoritatea covarsitoare a oamenilor din tara noastra s-au ghidat dupa principii de precautie, ratiune si responsabilitate pentru altii", a estimat ea. Merkel i-a atentionat pe germani sa nu cada in plasa unui fals sentiment de siguranta. "Unii oameni cred acum ca, daca nu a…