- Cancelarul german Angela Merkel i-a indemnat marti pe oameni sa se vaccineze impotriva COVID-19 in contextul cresterii numarului de infectii, relateaza dpa.Exista vaccinuri suficiente, a spus Angela Merkel marti, dupa consultari cu sefii administratiilor din cele 16 landuri.

- Ministerul german al Sanatații dorește sa continue restricțiile Covid pe tot parcursul toamnei și iernii și ar putea sa promoveze reguli mai stricte pentru cei nevaccinați - insa politicienii nu prezic un blocaj strict, informeaza publiația germana The Local. Propunerile au fost dezvaluite…

- Cancelarul Germaniei Angela Merkel a cerut populatiei sa se vaccineze impotriva virusului de COVID-19, relateaza Reuters si AFP. Dinamica "exponentiala" a noilor infectari cu COVID-19 in Germania, mai ales din cauza raspandirii variantei Delta este ingrijoratoare.

- Germania dorește ca turiștii britanici sa nu poata calatori in Uniunea Europeana indiferent daca au primit sau nu un vaccin anti-Covid-19, de teama variantei Delta a coronavirusului care este covarșitor de raspandita și majoritara in Marea Britanie. Cancelarul german Angela Merkel, care urmeaza sa se…

- Actorul David Hasselhoff le cere cetațenilor germani sa mearga sa se vaccineze, intr-o serie de clipuri video și imagini publicate pe contul de Twitter al Ministerului Sanatații din Germania, informeaza CNN.