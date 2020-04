Stiri pe aceeasi tema

- Germania va permite muncitorilor straini, inclusiv romanilor sa intre in tara si sa ajute la recoltatul fructelor si legumelor, a anuntat joi Guvernul de la Berlin, relaxand restrictiile de calatorie impuse anterior pentru a limita raspandirea coronavirusului, transmite Reuters.Statele din…

- Seful de cabinet al cancelarului german Angela Merkel a declarat intr-un interviu publicat vineri ca restrictiile impuse pentru a limita raspandirea coronavirusului raman in vigoare cel putin pana in 20 aprilie, informeaza dpa, preluata de Agerpres . Batranii vor fi nevoiti sa evite deplasarile si contactele…

- Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel intentioneaza sa adopte saptamana viitoare masuri care vor permite Cabinetului sa creasca imprumuturile in mod nelimitat, pentru a putea contracara efectele crizei coronavirusului, informeaza Reuters.Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar,…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, miercuri, ca guvernul sau va face ceea ce este nevoie pentru ca Europa sa treaca peste criza actuala, generata de epidemia de coronavirus, transmite Reuters, anunța MEDIAFAX.„Vom face ceea ce este necesar. (…) pentru a depasi aceasta situatie.…

- Pana la 70% din populatie cel mai probabil va fi infestata cu coronavirusul care se extinde in prezent in lume, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, adaugand ca, din moment ce nu exista un antidot in prezent, eforturile trebuie sa se concentreze pe incetinirea raspandirii, relateaza…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel sunt divizati daca Germania ar trebuie sa adopte un pachet de masuri de stimulate pentru a contracara impactul coronavirusului asupra celei mai mari economii din Europa, transmite Reuters.

- Germania ar putea gazdui o conferinta pentru ajungerea la pace in Libia, a declarat sambata dupa-amiaza, la Moscova, cancelarul german, Angela Merkel, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie Mediafax. Angela Merkel a formulat aceasta propunere in contextul in care Turcia si Rusia au lansat…