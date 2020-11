Stiri pe aceeasi tema

- Germania vrea ca statele alpine sa tina inchise statiunile de schi pentru a contribui la combaterea pandemiei de coronavirus, dar va fi greu de gasit un acord in acest sens cu vecina sa Austria, a afirmat joi cancelarul german Angela Merkel, relateaza Reuters si dpa. "Sezonul de schi se apropie. Vom…

- „Voi spune asta public, nu va fi ușor dar vom incerca", a declarat cancelarul Angela Merkel dupa ce s-a intalnit cu liderii landurilor germane, afirmația acesteia venind dupa anunțarea extinderii carantinei parțiale pana in 20 decembrie, potrivit BBC, citat de Hotnews.ro CIOLACU a spus ce se va intampla…

- Cancelarul german Angela Merkel a convenit miercuri cu liderii celor 16 landuri prelungirea pana pe 20 decembrie a carantinei parțiale, pentru combaterea pandemiei. Restricțiile ar putea sa ramana in vigoare si in luna ianuarie, transmit dpa si Reuters. „Numarul infectarilor ramane la un nivel mult…

- Într-un an normal stațiunile de schi din Alpi ar fi fost pline în decembrie, dar 2020 nu este un an obișnuit. Din cauza carantinei deplasarile în scop turistic nu sunt posibile în câteva țari și este greu de crezut ca stațiunile de schi vor fi deschise la final de decembrie…

- Numarul de noi infectari cu COVID-19 in Germania va ajunge probabil la 20.000 zilnic la sfarsitul acestei saptamani, a declarat marti ministrul german al Economiei Peter Altmaier, relateaza Reuters. „Avem de-a face cu o crestere exponentiala”, a declarat Altmaier, la Berlin, in cadrul unei video-conferinte…