Stiri pe aceeasi tema

- ”Voi continua sa preconizez o buna solutie, insa noi, in UE, trebuie sa ne pregatim pentru cazul in care nu se va incheia un acord”, a declarat cancelarul in Camera Deputatilor, in prima zi a acestei presedintii semestriale rotative. Regatul Unit si UE au lansat luni cinci saptamani de negocieri intense…

- Regatul Unit va trebui "sa-si asume consecintele" unei relatii economice mai putin puternice cu UE la finalul procesului de Brexit, a atentionat sambata Angela Merkel, inasprind tonul in conditiile in care negocierile in vederea incheierii unui acord asupra relatiilor viitoare bat pasul pe loc, informeaza…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a declarat intr-un interviu acordat sambata agentiei DPA ca nu exclude posibilitatea reinchiderii unor frontiere din Uniunea Europeana din cauza coronavirusului, dar doreste ca orice astfel de masuri sa fie luate numai prin vot, scrie Agerpres . La inceputul…

- Proasta infrastructura din România creeaza, mai degraba, probleme NATO decât Rusiei Planul de retragere a trupelor americane din Germania este „o nebunie” și „o greșeala colosala”, a declarat, într-un interviu acordat The Times, generalul american…

- Intr-un interviu acordat duminica publicatiei Financial Times, ministrul sanatatii Jens Spahn a declarat ca presedintele Donald Trump, care a amenintat sa puna capat definitiv finantarii OMS daca aceasta organizatie nu face schimbari majore, "are dreptate". "Trebuie sa ne dam seama exact unde se duc…

- „Daca Franța și Germania dau un semnal, Europa poate realiza ceva important”, a declarat Angela Merkel la inceputul conferinței de presa comune cu Emmanuel Macron , inițiata pe neașteptate dupa un apel video intre cancelarul german și președintele francez. „Cinci sute de miliarde pentru regiunile cele…

- "Negocieri dure" se desfasoara în aceasta perioada pentru ca masurile ce vor fi adoptate cu privire la sectorul turismului sa aiba un efect cât mai mare posibil pe piata. Zilele urmatoare sunt considerate cruciale pentru turism întrucât se asteapta sa fie stabilite…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump au avut vineri o conversatie telefonica cu prilejul aniversarii sfarsitului celui de-al doilea razboi mondial in Europa in urma cu 75 de ani, a declarat un purtator de cuvant al guvernului german, informeaza Reuters. …