Angela Merkel condamnă atentatul ''absolut josnic'' comis lângă aeroportul din Kabul Cancelarul federal german Angela Merkel a denuntat joi atentatul "absolut josnic" care a avut loc langa aeroportul din Kabul si in care au fost ucise cel putin 13 persoane si ranite alte cateva zeci, informeaza AFP. "Evenimentele din aceasta dupa-amiaza arata ca riscul este imens si ca este vorba de o situatie foarte, foarte tensionata pentru a scoate oamenii din tara" (din Afganistan), a adaugat cancelarul federal german in preambulul unui discurs asupra economiei sustinut la Berlin. "Nu cunoastem inca toate detaliile, insa teroristii au vizat persoane ce asteptau in exteriorul aeroportului in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat joi ''atacul terorist care a ucis si a ranit un numar de civili'' in apropierea capitalei afgane, Kabul, relateaza Reuters. ''Acest incident evidentiaza volatilitatea situatiei din teren in Afganistan,…

- Cel putin 13 persoane au fost ucise si alte 60 ranite in urma celor doua explozii produse joi in apropierea aeroportului din Kabul, unde mii de cetateni afgani sunt aglomerati in incercarea de a parasi tara inaintea incheierii operatiunilor internationale de evacuare, relateaza mass-media locale citate…

- Germania a evacuat aproape 3.000 de oameni originari din 43 de tari de pe aeroportul din Kabul, in timp ce Statele Unite au scos in numai 24 de ore 10.400 de persoane din Afganistan, relateaza Reuters. Printre cei evacuati de Germania se afla 143 de germani, in jur de 1.800 de afgani si circa 350 de…

- Germania a evacuat aproape 3.000 de oameni originari din 43 de tari de pe aeroportul din Kabul, in timp ce Statele Unite au scos in numai 24 de ore 10.400 de persoane din Afganistan, relateaza Reuters. Printre cei evacuati de Germania se afla 143 de germani, in jur de 1.800 de afgani si circa 350…

- Președintele SUA, Joe Biden, și cancelarul german, Angela Merkel, au discutat situația din Afganistan, unde talibanii au preluat puterea. „Cancelarul și președintele au convenit asupra unei cooperari strinse in continuare, inclusiv intre Bundeswehr și forțele americane de securitate pe aeroportul de…

- "Ii vom judeca pe talibani dupa fapte", a avertizat marti ministrul german al afacerilor externe, acuzand obstructionarea accesului la aeroportul din Kabul pentru afganii care doresc sa fuga din tara, relateaza AFP. "Ceea ce este important este ca aceasta faza de tranzitie sa fie pasnica…

- Guvernul german a afirmat marți ca talibanii care au preluat puterea în Afganistan împiedica plecarea afganilor de pe aeroportul din Kabul, potrivit agenției AFP, citata de News.ro. „În jurul aeroportului din Kabul au fost amplasate amplasate posturi de securitate de…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a exprimat regret, luni, pentru situatia din Afganistan, in contextul in care insurgentii talibani s-au instalat la Kabul, liderul de la Berlin notand ca decizia retragerii trupelor americane a fost luata "din ratiuni de politica interna" din Statele Unite.…