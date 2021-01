Cancelarul german Angela Merkel a cerut joi ca toate eforturile sa se concentreze pe evitarea raspandirii mutatiilor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru a evita un al treilea val epidemic, si a insistat ca orice decizie de reactivare a vietii publice trebuie luata cu mare atentie, relateaza agentia EFE. Vorbind la o conferinta de presa despre situatia epidemiologica in Germania, Merkel a subliniat necesitatea incetinirii cat mai mult a raspandirii mutatiilor mai contagioase ale coronavirusului, cum este cea detectata in decembrie in Marea Britanie si care acum se propaga inclusiv in statele Uniunii…