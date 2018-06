Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a cerut duminica deportarea mai rapida a solicitantilor de azil carora li se resping cererile, informeaza DPA, care preia televiziunea ARD.



Declaratia ei a fost facuta in contextul unui caz particular, care a provocat proteste in intreaga tara: un solicitant de azil in varsta de 20 de ani, din Kurdistanul irakian, a fost returnat sambata in Germania, de unde fugise dupa ce ucisese prin strangulare o fata in varsta de 14 ani. Politia din regiunea sa de origine a comunicat ca el si-a recunoscut fapta inainte de a fi extradat. Cerea de azil a suspectului…