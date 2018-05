Angela Merkel, catre Europa: Sa nu pedepsim industria auto!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Transporturilor, Andreas Scheuer, a cerut producatorilor auto sa-l informeze in privinta modului in care intentioneaza sa finalizeze pana la sfarsitul anului actualizarea softului la motoarele diesel, pentru reducerea emisiilor. "Solicit de urgenta producatorilor care au…

- Industria auto germana trebuie sa investeasca semnificativ in dezvoltarea masinilor electrice si a facilitatilor de productie pentru baterii in Europa, pentru a face fata concurentei pe plan global, a afirmat ministrul Economiei, Peter Altmaier, intr-un interviu aparut luni in publicatia Bild.…

- Tendinta de scadere a vanzarilor de autoturisme echipate cu motoare diesel in Germania s-a agravat in martie, prima luna care a urmat dupa ce un tribunal german a decis ca autoritatile locale pot interzice accesul vehiculelor diesel mai vechi, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit datelor…

- Tendinta de scadere a vanzarilor de autoturisme echipate cu motoare diesel in Germania s-a agravat in martie, prima luna care a urmat dupa ce un tribunal german a decis ca autoritatile locale pot interzice accesul vehiculelor diesel mai vechi. Potrivit datelor publicate miercuri de Autoritatea…

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Donald Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

