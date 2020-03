Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a mers vineri seara la un magazin în centrul Berlinului si a cumparat hârtie igienica, precum si trei sticle de vin, a informat presa germana sâmbata, potrivit Agerpres.Magazinele din capitala germana au ramas ocazional fara anumite marfuri,…

- Pentru a preveni raspandirea pandemiei de coronavirus și pentru a-și proteja angajații și clienții, unele lanțuri comerciale iau anumite masuri și recomanda clienților sa evite cumparaturile in orele de varf. Kaufland Romania a inceput instalarea geamurilor de protectie din plexiglas la casele de marcat…

- Coronavirus a reușit sa puna stapanire și pe domeniul legat de educație și invațamant! Facultațile au fost inchise, iar studenții se vad obligați sa ramana in camine. Insa asta nu este o masura de protecție, mai ales ca nu pot avea grija cum se cuvine de igiena. Nu exista sapun, iar holurile nu sunt…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat pregatit, miercuri, sa revina asupra regulei sacrosancte a unui deficit public zero in Germania, in infruntarea epidemiei noului coronavirus, relateaza AFP potrivit news.ro.”Este vorba despre o situatie extraordinara, vom face ceea ce este necesat…

- Angela Merkel a anunțat marți, in discursul din parlamentul Germaniei, ca 60%-70% din populația țarii s-ar putea imbolnavi de coronaviroza, scrie Business Insider, care citeaza Bild.Prognoza sumbra a cancelarul a amuțit parlamentarii, noteaza presa germana.Pana acum, Germania a raportat 1.613 imbolnaviri…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, este hotarata sa previna repetarea crizei refugiatilor in Europa, care a inregistrat punctul sau culminant in 2015, informeaza dpa. "2020 nu este 2015", a spus Merkel in timpul forumului economic de la Berlin la care participa si premierul…

- Politia din Hong Kong se afla luni in cautarea unor barbati care au participat la un jaf armat in urma caruia au sustras hartie igienica, pe fundalul unei crize a aprovizionarii cu acest produs, provocata de epidemia de coronavirus, informeaza AFP. De peste zece zile, hartia igienica a…