- Cancelarul german Angela Merkel va primi un nou avion oficial in septembrie, pentru a mai reduce presiunea asupra flotei de aeronave pentru oficiali a Berlinului, ca urmare a nevoilor de calatorie ale ei si ale membrilor guvernului, relateaza dpa.

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat miercuri, in Bundestag (camera inferioara a parlamentului federal), ca modul in care va fi gestionata migratia spre Uniunea Europeana si in interiorul acesteia ar putea determina supravietuirea blocului comunitar, informeaza dpa, conform agerpres. Sefa…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca protejarea frontierelor externe ale UE constituie principala prioritate in discutiile la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, consacrata problemei migratiei si reformei sistemului de azil, relateaza dpa. "Mai presus de toate, va fi vorba despre…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a avut marți, la Berlin, o intalnire cu premierul spaniol, Pedro Sanchez, cei doi sustinand ca vor intensifica relatiile de cooperare bilaterala, pentru a promova reforma Uniunii Europene.

- Cancelarul german Angela Merkel a respins ideea unei axe formate din Germania, Austria si Italia impotriva migratiei ilegale, propusa de omologul ei austriac, Sebastian Kurz. Merkel a aratat ca este nevoie de "multe astfel de forme de cooperare, nu doar de aceasta, daca dorim sa ajungem la o solutie…

- Liderii prezenti la summitul G7 de la Malbaie (Canada) au convenit asupra unei pozitii comune in ce priveste comertul, dar se mentin divergente, a indicat sambata cancelarul german Angela Merkel, transmite AFP. "Pornesc de la principiul ca vom avea un text comun cu privire la comert", a afirmat Merkel…

- "Avem o problema serioasa cu acordurile multilaterale si de aceea ne vom confrunta cu controverse", in special asupra "comertului international, protectiei climatului si politicilor de dezvoltare si externa", a afirmat Merkel, enumerand "numeroasele diferente" care ii opun pe europeni si Statele…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a intalnit in cursul recentei sale vizite in China cu sotiile a doi avocati in detentie – o initiativa rara a unui lider occidental – au anuntat acestea luni, relateaza AFP conform News.ro . Merkel a discutat joi, la Beijing, cu Li Wenzu, sotia avocatului Wang Quanzhang…