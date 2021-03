Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca SUA nu vor accepta niciodata anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea, potrivit unui comunicat dat publicitatii de Casa Alba in ziua in care se implinesc 7 ani de la acest eveniment, relateaza Reuters si AFP. "SUA nu accepta si nu vor accepta…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) afirma ca Romania va sustine in continuare integritatea teritoriala a Ucrainei, intr-un mesaj transmis la șapte ani de la Anexarea Crimeei de catre Federația Rusa.

- Seful delegatiei ucrainene in Grupul de contact trilateral pentru solutionarea conflictului din Donbas, Leonid Kravciuk, a declarat ca Rusia a transformat Crimeea si zonele ocupate din estul Ucrainei intr-un mare avanpost militar si a amintit ca Moscova incalca in mod constant dreptul international.

- Cancelarul german Angela Merkel a condamnat vineri expulzarea unor diplomati europeni din Rusia, decizie pe care a calificat-o drept ''nejustificata'' si un nou pas prin care Rusia se indeparteaza de statul de drept, dar a subliniat ca va mentine deschis dialogul cu Moscova si nu vor fi suspendate…

- Cancelarul german Angela Merkel a condamnat vineri expulzarea unor diplomati europeni din Rusia, decizie pe care a calificat-o drept ''nejustificata'' si un nou pas prin care Rusia se indeparteaza de statul de drept, dar a subliniat ca va mentine deschis dialogul cu Moscova si nu vor…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca prima sa întrebare pentru noul președinte american Joe Biden ar fi de ce țara sa nu este înca membra a NATO, scrie AFP."Domnule președinte, de ce nu suntem înca în NATO?", a întrebat Zelenski, într-un…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat ca in timpul unei convorbiri telefonice cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a propus ajutorul Institutului Paul Ehlich (PEI) in eforturile de inregistrare a vaccinului "Sputnik V" in UE. Despre acest lucru ea a anunțat joi, in cadrul unei…

- Un joc video ucrainean descrie rutina zilnica a unui soldat in estul controlat separatist al țarii, unde rebelii susținuți de Rusia și forțele ucrainene lupta de ani de zile, relateaza Euronews. „The Point of No Return” este destinat sa-i ajute pe alții sa ințeleaga provocarile cu care se confrunta…