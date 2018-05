Stiri pe aceeasi tema

- Meir Ben-Shabat urmeaza sa ajunga in Statele Unite marti si se va deplasa la Casa Alba.John Bolton si Meir Ben-Shabat vor actualiza un document de cooperare intre Statele Unite si Israel care contine masuri pentru contracararea Iranului.Cei doi oficiali vor discuta si despre modalitatile…

- "Fac apel la Uniunea Europeana, in special la Franta, Marea Britanie si Germania, sa adopte o pozitie clara pentru a asigura interesele Iranului in conformitate cu acordul. Ar trebui sa fie clar definite si garantate", a declarat presedintele iranian, adaugand ca acest lucru va ajuta la mentinerea…

- Uniunea Europeana a anuntat marti seara mentinerea angajamentelor asumate in Acordul nuclear cu Iranul. "Uniunea Europeana va continua implementarea totala si efectiva a Acordului nuclear", a declarat Federica Mogherini, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate.…

- Administratia Donald Trump a decis sa prelungeasca pana la data de 1 iunie scutirea provizorie de la taxele vamale suplimentare impuse de Washington la importurile de otel si aluminiu pentru Uniunea Europeana, Canada si Mexic, a anuntat Casa Alba, informeaza The Associated Press.

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a acuzat Uniunea Europeana ca a adoptat o atitudine "de superioritate" in discutiile cu tarile membre din estul Europei in problema repartizarii migrantilor, relateaza Reuters. Seehofer, membru al CSU, aliatul bavarez al cancelarului Angela Merkel, a facut…

- "Uniunea Europeana, tari minunate care trateaza foarte prost Statele Unite in ceea ce priveste comertul, se plange de tarifele pentru otel si aluminiu. Daca va renunta la barierele si tarifele oribile aplicate produselor americane, vom proceda si noi la fel. Mare deficit. In caz contrar, vom taxa automobilele…

- Comisia Europeana ii ofera liderului de la Casa Alba si un ragaz de 90 de zile, timp in care spera sa ia decizia de a exclude de pe lista exportatorilor supraimpozitati Uniunea Europeana. Pozitia blocului comunitar este intarita de Angela Merkel care spune ca decizia lui Donald Trump nu este in interesul…