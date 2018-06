Cancelarul german Angela Merkel a atras atentia joi ca in chestiunea migratiei este in joc insusi 'destinul' Uniunii Europene, inaintea unui summit european la Bruxelles, unde acest subiect se anunta a fi unul extrem de dificil, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Europa se confrunta cu multe provocari, insa cea legata de migratie ar putea decide destinul Uniunii Europene", a declarat ea in Bundestag (camera inferioara a parlamentului german), facand apel la solutii 'multilaterale', si nu 'unilaterale', din partea tarilor membre. In discursul sau, Merkel a incercat sa raspunda…