Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier spaniol Pedro Sanchez si cancelarul federal german Angela Merkel au afisat sambata, in Spania, o buna intelegere asupra problemei migratiei si au convenit ca Marocul sa beneficieze de un sprijin mai mare din partea UE, in calitate de tara de origine si de tranzit pentru migranti, informeaza…

- Acordul Angelei Merkel menit sa-i salveze Guvernul, care prevede respingerea unor migranti care sosesc in Germania, este deja criticat si risca sa provoace un efect de domino, care se deseneaza deja in restul Europei, maiales in Austria, scrie AFP. Guvernul austriac a anuntat marti ca este ”pregatit…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, in conflict cu Angela Merkel legat de politica in domeniul migratiei, a anuntat luni seara ca a ajuns la un acord pe aceasta tema cu cancelarul federal, susceptibil s?...

- Spania si Grecia si-au dat acordul pentru a prelua migrantii sositi pe teritoriul german, dar ale caror cereri de azil au fost inregistrate anterior in bazele de date europene la intrarea intr-una din aceste doua tari, a anuntat vineri guvernul de la Berlin, care a promis in schimb Madridului si…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a avut marți, la Berlin, o intalnire cu premierul spaniol, Pedro Sanchez, cei doi sustinand ca vor intensifica relatiile de cooperare bilaterala, pentru a promova reforma Uniunii Europene.

- Ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, a anuntat sambata seara ca Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa cateva luni de controverse.Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz, desfasurata la Hamburg, Le Maire a precizat…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins miercuri ideea unei axe formate din Germania, Austria si Italia impotriva migratiei ilegale, propusa de omologul ei austriac, Sebastian Kurz, informeaza DPA. Merkel a aratat ca este nevoie de "multe astfel de forme de cooperare, nu doar de aceasta,…

- Angela Merkel si-a prezentat duminica, dupa luni de amanari, intr-un interviu acordat Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), raspunsul pe care i-l da lui Emmanuel Macron cu privire la viitorul zonei euro, acceptand un buget de investitii limitat in timp ce un guvern antiausteritate se instaleaza la putere…