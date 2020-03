Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va duce joi in Rusia pentru a discuta cu omologul sau rus Vladimir Putin despre escaladarea tensiunilor in nord-vestul Siriei, unde Ankara este angajata intr-o ofensiva impotriva regimului de la Damasc, care este sustinut de Rusia, transmit AFP si Reuters…

- Rusia a acuzat miercuri Turcia de nerespectarea intelegerilor privind Siria si de agravarea situatiei la Idlib, unde fortele siriene au inregistrat succese in campania impotriva ultimului bastion al insurgentilor, informeaza Reuters. Ofensiva a alimentat violentele in nord-vestul Siriei, la frontiera…

- Rusia a declarat luni ca militari turci au fost atacati de fortele guvernamentale siriene pentru ca Moscova nu a fost atentionata cu privire la operatiunile Turciei in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, informeaza Reuters, citand Ministerul Apararii rus, potrivit Agerpres. Totodata, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel au sustinut sambata o conferinta comuna la care au raspuns unor intrebari despre situatia din Libia. Intrebat daca mercenarii cunoscuti ca Wagner Group lupta in Libia, Putin a raspuns ca in cazul in care exista rusi in aceasta tara,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, se va deplasa sambata, 11 ianuarie, in Rusia, unde va discuta criza din Orientul Mijlociu cu presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni serviciul de presa al liderului de la Moscova, citat de Reuters, scrie agerpres.ro.

- Cancelarul german, Angela Merkel, se va deplasa sambata, 11 ianuarie, in Rusia, unde va discuta criza din Orientul Mijlociu cu presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat serviciul de presa al liderului de...

- Cancelarul german, Angela Merkel, se va deplasa sambata, 11 ianuarie, in Rusia, unde va discuta criza din Orientul Mijlociu cu presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni serviciul de presa al liderului de la Moscova, citat de Reuters. Kremlinul a mai precizat ca vizita Angelei Merkel…

- Orice întoarcere voluntara a refugiaților în Siria ar trebui supravegheata de Națiunile Unite, a declarat marți cancelarul german Angela Merkel în urma unei întâlniri cu liderii Turciei, Marii Britanii și Franței pe marginea summitului NATO, relateaza Dpa, citat de Mediafax.…