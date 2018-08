Angela Merkel apara proiectul energetic al rusilor Nord Stream-2

Stiri pe aceeasi tema

- Lideri mondiali, Vladimir Putin și Angela Merkel se vor intalni, sambata, in Germania, unde vor discuta despre razboiul din Siria, situatia din Estul Ucrainei si probleme economico-energetice, respectiv construirea si darea in folosinta, gazoductului Nord Stream II, pe sub Marea Baltica, si care urmeaza…

- Cei doi lideri sunt asteptati sa se intalneasca in jurul orei 16:00 GMT (18:00 ora locala) in Castelul Meseberg, o resedinta guvernamentala germana situata la 70 km nord de Berlin. Purtatorul de cuvant al cancelariei germane, Steffen Seibert, a precizat doar ca se va discuta despre 'razboiul din…

- Intr-o conferința de presa, Donald Trump , a spus ca a obținut o victorie in discuțiile cu ceilalți lideri din NATO, aceștia marindu-și in scurt timp contribuțiile la alianța. ”Am realizat multe. Timp de mulți ani, alți președinți americani au vorbit despre marirea contribuțiilor, insa nu s-a facut…

- Statele Unite au repetat miercuri avertismentul ca ar putea sanctiona firmele occidentale care participa la proiectul conductei de gaze Nord Stream 2, prevazut sa conecteze Germania direct la gazul din Rusia, informeaza Reuters. „Am spus clar ca firmele care colaboreaza la proiectul sectorului de conducte…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat miercuri ca SUA au o relatie "extraordinara" cu Germania, la cateva ore dupa ce a criticat tara pentru acordul sau privind reteaua de gaze cu Rusia, scrie Politico. "Avem o relatie foarte, foarte buna cu cancelarul, avem o relatie extraordinara…

- – despre notele false cintate de corul idiotilor utili – Imediat dupa re-re-realegerea lui Putin ca presedinte-tatuc al Rusiei, Angela Merkel s-a grabit sa se intilneasca, din nou, cu semi-dictatorul kremlinez. Nu la Berlin, ci la Soci, una din resedintele de vara ale noului / vechiului / perpetuului…