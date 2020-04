Stiri pe aceeasi tema

- Exista semne ca ritmul de raspandire a coronavirusului incetineste usor in Germania si ultimele date dau ''putina speranta'', dar este prea deveme pentru a relaxa restrictiile impuse in vederea limitarii epidemiei, a declarat vineri cancelarul german Angela Merkel intr-un discurs inregistrat,…

- Pandemia de coronavirus a dus la reducerea drastica a poluarii din marile metropole europene. Italia, Spania și Franța, principalele state lovite de Covid-19, au inregistrat niveluri de poluare cu mult sub cele obișnute, scrie BBC.

- Germania, desi puternic afectata de epidemie, cu 36.508 cazuri confirmate oficial, inregistreaza doar 198 de decese, o rata de mortalitate dintre cele mai reduse, de 0,5%, mult sub Franta (5,2%) ori Spania (7%).Germania a crescut numarul testelor efectuate pentru depistarea infectarii cu coronavirus…

- ''De la Reunificarea germana, nu, de la al Doilea Razboi Mondial, nu a mai existat pentru tara noastra o provocare ce sa depinda atat de mult de solidaritatea noastra comuna'', a subliniat Merkel. ''Cred cu fermitate ca vom reusi in aceasta sarcina daca toti cetatenii o vor considera cu adevarat…

- Lupta împotriva noului coronavirus constituie "cea mai mare provocare" cu care s-a confruntat Germania de la al Doilea Razboi Mondial, a afirmat miercuri Angela Merkel, citata de AFP."De la reunificarea germana, nu, de la al doilea Razboi Mondial, nu a existat o provocare…

- "Nu subestimați pericolul. Italia a facut-o timp de o saptamana, unii au numit-o doar gripa, iar un medic a spus chiar, intr-un mod total necorespunzator, ca o sa treaca peste cateva saptamani", a aratat specialistul intr-un interviu.Burioni, in varsta de 57 de ani, este profesor de microbiologie și…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat ca pana la 70 la suta din populatia Germaniei ar putea fi lovita de coronavirus, conform BBC.Angela Merkel a facut predictia sumbra la o conferinta de presa sustinuta la Berlin, alaturi de ministrul german al Sanatatii.Conform BBC, Angela Merkel a spus ca,…

