Angela Merkel, al treilea şef de Guvern german care vizitează lagărul de la Auschwitz, după Schimdt şi Khol Prima sa vizita in acest fost lagar, un simbol al Holocaustului, intervine in contextul in care Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta), care face parte de doi ani din Bundestag (Parlament), indeamna la incetarea culturii spasirii.



”A ne aminti de crime, a numi autorii si a le aduce victimelor un omagiu demn este o responsabilitate care nu se opreste niciodata. Acest lucru nu este negociabil. Si este inseparabil de tara noastra. A fi constienti de aceasta responsabilitate este o parte a identitatii noastre nationale”, a subliniat Merkel, primul sef de Guvern german… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Amintirea crimelor naziste este ”inseparabila” de identitatea germana, a declarat vineri cancelarul german Angela Merkel in fostul lagar nazist Auschwitz, relateaza AFP, potrivit news.ro.Prima sa vizita in acest fost lagar, un simbol al Holocaustului, intervine in contextul in care Partidul…

- "O purtatoare de cuvant a @amazon a declarat intr-un comunicat ca produsele au fost retrase de la vanzare", se arata intr-un mesaj postat luni pe Twitter de Muzeul Auschwitz. Totodata, purtatoarea de cuvant a afirmat ca orice magazin online care nu respecta instructiunile site-ului va fi sanctionat…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a pronuntat miercuri, intr-o interventie in Bundestag, in favoarea cresterii exporturilor de armament german in tari din Africa, in sprijinul combaterii terorismului pe acest continent, transmite DPA. Eforturile Germaniei nu ar trebui sa se limiteze la…

- Cancelarul german Angela Merkel a indemnat miercuri tarile europene sa ajunga la un acord asupra unei abordari comune in ce priveste China si implementarea retelelor de telefonie mobila 5G, relateaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres. "Unul din cele mai mari pericole este ca state individuale din…

- Trei dintre cei 20 de ambasadori NATO care au vizitat ieri baza militara de la Deveselu au explicat jurnalistilor cum vad ei viitorul Aliantei Nord Atlantice in contextul relatiilor tensionate cu Rusia, a disensiunilor dintre SUA si Turcia si a declaratiilor presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, care…

- Premierul polonez a trimis o scrisoare catre compania de streaming Netflix, insistand asupra modificarilor unui documentar despre lagarele de concentrare naziste. Mateusz Morawiecki susține ca o harta prezentata in serie localizeaza lagarele de concentrare din Polonia moderna. Aceasta prezinta o Polonie…

- Angela Merkel a sosit joi seara pentru o vizita cu caracter economic intr-un New Delhi "in stare de urgenta sanitara" din cauza unui varf de poluare atmosferica alimentata inclusiv de arderile de vegetatie uscata din agricultura.Germania se va angaja cu un miliard de euro in proiecte de…

- "Iohannis a ajuns sa se razboiasca si cu bubalinele! Dupa tomate și porci, a venit randul bivolilor și bivolițelor sa suporte "rigorile prezidențiale". • Iohannis a vrut neaparat sa arate cine-i șeful bivolilor și bivolițelor și, pentru ca nu-i era prea clar ce și cum se intampla, a blocat…