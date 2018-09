Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, a luat apararea presei, joi, in mijlocul unei polemici in Germania privind politia, ca urmare a unei interventii contra unei echipe de televiziune in timpul unei manifestatii de extrema dreapta, transmite AFP. "Vreau sa pledez aici cu hotarare in favoarea…

- La intalnirea de sambata intre Angela Merkel și Vladimir Putin de la castelul Meseberg din Germania, se vor discuta subiecte foarte importante care vor reflecta modului in care se poate ameliora cooperarea bilaterala și internationala.

- Cancelarul german Angela Merkel il va primi sambata pe presedintele rus Vladimir Putin la o resedinta a guvernului german langa Berlin, pentru discutii despre razboiul din Siria, violentele in desfasurare din estul Ucrainei si probleme energetice, a anuntat luni un purtator de cuvant al executivului…

- Cancelarul german, Angela Merkel, va efectua o vizita in Spania la sfarsitul acestei saptamani pentru a discuta cu seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, despre migratie si alte probleme europene importante, transmite marti agentia DPA. Intalnirea informala dintre Merkel si Sanchez va avea loc sambata…

- Scena politica din Germania pare sa fi intrat pe un drum fara ieșire indiferent de eforturile guvernamentale- un sondaj difuzat de televiziunea ARD arata cum CDU- formațiunea condusa de cancelarul Angela Merkel- se afla la cel mai scazut nivel de popularitate din intreaga sa existența, in vreme ce…

- Cancelarul german Angela Merkel a incheiat acorduri cu 14 tari pentru intoarcerea rapida a migrantilor care incearca sa intre in Germania, potrivit unui document consultat sambata de dpa. Merkel a dezvaluit aceste acorduri intr-o scrisoare de opt pagini adresata liderilor partidelor din cadrul…

- Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) a acuzat Uniunea Crestin-Sociala (CSU), partidul bavarez partener al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, ca ii copiaza linia dura cu privire la migranti, deoarece partidele se lupta pentru voturi inainte de alegerile…

- Cancelarul german, Angela Merkel, nu a reusit sa calmeze disputa politica interna pe tema refugiatilor, care a escaladat in ultimele ore, lucru care poate adanci problema si care ameninta sa se transforme intr-o criza guvernamentala fara precedent, informeaza Financial Times.