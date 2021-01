Cancelarul german Angela Merkel a dat asigurari joi ca are o ''gama mult mai larga de acorduri'' cu Joe Biden decat cu Donald Trump, in pofida unor frictiuni persistente, in special in ceea ce priveste controversatul proiect Nord Stream 2, relateaza AFP. ''Daca va uitati doar la decretele care au fost semnate ieri (miercuri de Biden), puteti vedea ca putem colabora din nou'' pe anumite domenii precum clima sau imigratia, a afirmat in cadrul unei conferinte de presa cancelarul german. In acelasi timp, ''stim ca odata cu investirea noului presedinte american…