- Doi dintre cei mai influenți oameni din lume iși dau astazi intalnire la Soci. Președintele rus, Vladimir Putin, va avea o discuție intre patru ochi cu cancelarul german, Angela Merkel. Negocierile dintre acestia se vor axa in primul rand pe acordul nuclear cu Iranul.

- Statele membre UE convin ca acordul in dosarul nuclear iranian ”nu este perfect”, dar ca trebuie pastrat, a declarat joi, la Sofia, cancelarul german Angela Merkel, la o zi dupa o discutie pe acest subiect intre Cei 28, relateaza AFP, preia news.ro.”Fiecare in UE impartaseste punctul de vedere…

- Liderii statelor europene si-au stabilit raspunsul colectiv fata de ”capriciile” presedintelui american Donald Trump in dosarele nuclear iranian si comertului international, intr-o reuniune, miercuri seara, la Sofia, relateaza AFP. Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca acordul in dosarul nuclear…

- Statele membre UE convin ca acordul in dosarul nuclear iranian ”nu este perfect”, dar ca trebuie pastrat, a declarat joi, la Sofia, cancelarul german Angela Merkel, la o zi dupa o discutie pe acest subiect intre Cei 28, relateaza AFP. ”Fiecare in UE impartaseste punctul de vedere potrivit caruia acordul…

- Serghei Riabkov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca tensiunile militare din Orientul Mijlociu se vor amplifica dupa decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul nuclear semnat cu Iranul in 2015, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Decizia presedintelui Donald Trump de retragere a Statelor Unite din Acordul nuclear "reprezinta o sursa puternica de preocupare si de regret. Este vorba de subminarea increderii in ordinea internationala. Tratatul este departe de a fi perfect", dar, cu toate acestea, retragerea unilaterala dintr-un…

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel s-au declarat vineri, intr-o convorbire la telefon, in favoarea mentinerii acordului in dosarul nuclear iranian, dupa retragerea Statelor Unite, a anuntat Kremlinul, scrie AFP. Cei doi lideri ”au subliniat importanta esentiala a mentinerii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat miercuri dorinta de a mentine coordonarea in materie de securitate cu Rusia in Siria, in contextul in care Moscova sprijina atat regimul sirian, cat si pe aliatul sau iranian, ambii inamici ai Israelului, informeaza France Presse, conform agerpres.ro. …