Stiri pe aceeasi tema

- Populistii care sustin ca noul virus este inofensiv sunt periculosi si iresponsabili, a declarat, joi, cancelarul german Angela Merkel. „Ne aflam intr-o situatie dramatica la inceputul sezonului rece. Ne afecteaza pe toti, fara exceptie”, a spus Merkel in Bundestag, potrivit Mediafax.

- Populistii care sustin ca noul virus este inofensiv sunt periculosi si iresponsabili, a declarat, joi, cancelarul german Angela Merkel. „Ne aflam intr-o situatie dramatica la inceputul sezonului rece. Ne afecteaza pe toti, fara exceptie", a declarat Merkel in Bundestag.

- Au fost spulberate speranțele lui Boris Johnson cu privire la o amanare a regulile de blocare de Craciun. Organismul consultativ al guvernului a avertizat ca, pana in sezonul festiv, ratele de infectare din toata țara vor crește peste nivelurile observate in zonele deja incluse in categoria „foarte…

- Cancelarul german a anuntat vineri ca in 11 din cele mai mari orase ale Germaniei sa fie impuse restrictii antiepidemice mai stricte daca se depaseste la nivel local pragul de 50 de noi cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori in decurs de o saptamana, scrie Agerpres.Masurile pot include reguli mai…

- Germania a introdus ventilarea spatiilor interioare in formula guvernamentala de combatere a pandemiei COVID-19. Cancelarul german Angela Merkel a explicat ca noua masura este, probabil, una dintre cele mai „ieftine si eficiente” metode de stopare a raspandirii virusului. Potrivit “The Guardian”,…

- Peste 10.000 de persoane au participat sambata trecuta la una din cele mai mari demonstratii contra masurilor de limitare a pandemiei COVID-19 din Europa: anti-vaccinisti, conspirationisti si extremisti de dreapta s-au reunit la Berlin, iar unii dintre ei au incercat sa forteze intrarea in cladirea…

- 1.510 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in Germania. Acesta este cel mai mare numar zilnic raportat din luna mai pana acum, relateaza Agerpres.Odata cunoua raportare, numarul total al persoanelor infectate ajunge la 226.914, intimp ce 9.243 de persoane au…

- In Romania, teoriile conspirației despre coronavirus costa vieți. Creșterea alarmanta a cazurilor noi de COVID-19 este alimentata de o campanie de dezinformare in care este implicata și propaganda rusa, se arata intr-o analiza facuta de Politico.