Riscurile migratiei ilegale spre Europa ar trebuie explicate mai clar locuitorilor tarilor africane care se gandesc la plecare, a declarat vineri, la Abuja, cancelarul german Angela Merkel, in incheierea unui turneu in vestul Africii, potrivit dpa. "Multe din lucrurile care se spun despre Europa si despre Germania nu se potrivesc cu adevarul", a afirmat cancelarul, dupa o intalnire cu presedintele nigerian Muhammadu Buhari. Merkel este sub presiune in Germania in legatura cu migratia in masa. Germania incearca sa le clarifice potentialilor migranti riscurile pe care le intalnesc "persoanele care…