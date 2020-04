In Germania, scolile si liceele se redeschid progresiv incepand din 4 mai, a anuntat cancelarul Angela Merkel, care a declarat ca magazinele cu mai putin de 800 de metri patrati au permisiunea de a se redeschide din 20 aprilie, anunța news.ro.

Tot cancelarul a anuntat miercuri ca "va recomanda" purtarea mastilor de protectie in transportul in comun si in magazine.

Merkel, care a raportat in acest stadiu "un succes de etapa fragil"…