Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a concediat sambata un membru al guvernului sau si al propriului sau partid conservator, in urma unui scandal la nivel national provocat de o alianta inedita intre parlamentari regionali reprezentanti ai dreptei moderate si parlamentari ai dreptei extreme, informeaza dpa si AFP. "Cancelarul federal m-a informat in timpul unei discutii ca nu mai pot sa fiu comisar al guvernului pentru landurile din estul Germaniei", a anuntat cel vizat, Christian Hirte. Lui Hirte i s-a cerut demisia dupa el si-a exprimat in mod deschis satisfactia in legatura cu alegerea…