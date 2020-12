Angela Merkel a anunțat noi restricții în Germania Toate magazinele neesentiale, precum si scolile si cresele vor fi inchise in Germania incepand cu ziua de miercuri, 16 decembrie, pana pe 10 ianuarie, in incercarea de a opri al doilea val al epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica cancelarul federal Angela Merkel, subliniind ca masurile instituite pana acum ‘nu au fost suficiente’, informeaza AFP si dpa. Constatand un numar ‘foarte mare de decese’ cauzate de COVID-19 si o ‘crestere exponentiala’ a contaminarilor, lidera conservatoare a spus ca autoritatile germane ‘sunt constranse sa actioneze si actioneaza acum’. Intr-o rezolutie adoptata… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

