Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Onila și soția, Larisa Onila, și-au facut planuri sa revina in Romania. Momentan, cei doi locuiesc in Belgia, alaturi de fiica lor, Cindia, insa au planuri mari sa se intoarca in țara. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, cei doi soți au vorbit despre planurile pe care le au cu privire…

- Barbatul se indrepta seara catre casa și vorbea la telefon cu soția aflata la munca in Italia, cand a fost atacat brusc din spate. Omul a fost gasit inconștient intr-un șanț de fratele sau și de echipajul medical.

- Petrecerea a avut loc in aer liber, iar toți invitații au fost imbracați in alb.Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu s-au aflat printre invitații de la petrecere. Fosta realizatoare TV a filmat momentele-cheie și le-a postat pe pagina sa de Instagram.Florina Bogdan a avut parte de un tort cu trei etaje.…

- CRBL și soția lui, Elena, s-au intors recent din Spania, acolo unde au locuit timp de doi ani, dupa ce au parasit Romania. Cei doi au fost prezenți zilele acestea la VIVA! Party și au dat detalii despre motivele pentru care s-au intors acasa. „M-am intors atat pentru muzica, ca mi-e foarte dor de scena,…

- Pe pamant strain, doua romance au reusit sa dea lovitura cu o afacere de succes! Loredana și Beatrice, nora și soacra stabilite in Italia, se trezesc in fiecare dimineața la 4 pentru a pregati bunatatile. Chiar cele doua dezvaluie care este secretul reusitei. ”Aici, covrigii se mananca la fel de des…

- Femeile romance sunt tot mai interesate de investiții in acțiuni, mai mult decat femeile din alte țari europene. Aceasta situație este prezentata intr-un studiu realizat de XTB, publicat la data de 16 august 2022. XTB este o casa de brokeraj pe bursele internaționale. Studiul se refera la profilul investitorului…