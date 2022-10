Angela Lansbury, vedeta serialului "Murder, She Wrote", a murit la 96 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Dame Angela Lansbury, actrița de origine britanica cu o cariera de opt decenii și cu nenumarate roluri memorabile in seriale in seriale precum „Verdict: Crima!/Murder, She Wrote”, a murit marți la varsta de 96 de ani, potrivit Reuters.

- Angela Lansbury, vedeta din serialul politist american "Murder She Wrote", a murit la varsta de 96 de ani, anunta BBC, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Actrița Eileen Ryan, mama lui Sean Penn, a murit. Actorul o plange in aceste momente pe cea care i-a dat viața, protagonista din ”Little House on the Prairie". Vedeta americana și-a dat utima suflare la varsta de 94 de ani.

- Monica Tatoiu se afla in doliu, dupa ce mama sa s-a stins in aceasta dimineața. Femeia nu s-a mai trezit din coma dupa intervenția chirugicala la care a fost supusa in cursul zilei de vineri. Vedeta tv a marturisit in exclusivitate pentru playtech.ro ca ea nu e adepta pomenilor și ca prefera sa trimita…

- Rapperul american PnB Rock a fost impușcat mortal in timp ce se afla intr-un restaurant din Los Angeles, unde lua masa alaturi cu iubita lui. Vedeta a colaborat cu artiști precum Ed Sheeran, Wiz Khalifa și 2 Chains.

- O vedeta de TikTok care avea aproape 100.000 de urmaritori și doua milioane de like-uri a murit saptamana trecuta in urma unui accident pe care l-a suferit dupa ce a sarit cu parașuta in Toronto, potrivit unui prieten care a participat la inmormantarea tinerei de 21 de ani, scrie CNN.

- Procesul in care Ryan Giggs, fosta vedeta a lui Manchester United, a fost judecat pentru violenta conjugala s-a incheiat fara un verdict, deoarece membrii juriului nu au reusit sa ajunga la un acord in privinta culpabilitatii fostului fotbalist in aceasta afacere care l-a impins sa demisioneze din…

- Olivia Newton-John a murit luni dimineața, cu o drama care a macinat-o de aproape 20 de ani. Iubitul ei, Patrick McDermott a disparut subit, in anul 2005, dupa o ieșire cu barca la pescuit, impreuna cu niște prieteni. Zvonurile spun ca acesta și-a inscenat moartea.