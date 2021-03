Angela Gheorghiu a lansat cu Royal Philarmonic Orchestra cântecele românești care-i sunt dragi! Vor fi promovate la nivel global Angela Gheorghiu readuce in actualitate, prin vocea sa, muzica romaneasca și o promoveaza la nivel global. Celebra soprana a lansat, alaturi de prestigioasa Royal Philarmonic Orchestra, cantecele sale preferate, teme romanești licențiate și distribuite in toata lumea de Warner Classsic. Este cea mai cunoscuta casa de discuri și platforma digitala de muzica clasica din lume. Intitulata ”Romanian Songs”, suita de cantece pe care soprana le-a lucrat cu pianistul și compozitorul Gavin Greenaway (recompensat cu Emmy, unul din cei mai cunoscuți creatori de muzica de film britanici) pot și ascultate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

