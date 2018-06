Angela a ouat un pui de scandal

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Bucuresti dezvaluie ca a platit 144.906 euro sopranei Angela Gheorghiu pentru un concert in aer liber si ca artista a acceptat titlul de cetatean de onoare al Capitalei pe 11 septembrie 2017, ba chiar a si multumit primarului general pentru distinctie. In plus, in replica la reprosurile…

- Scandal cu Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu, in emisiunea lui nea Marin, unde cei doi participa. Artiștii si-au prezentat camera , in cadrul emisiunii de la Antena 1 si s-au amuzat de ce se intampla acolo. Intrebati de ce nu au dus gunoiul, Liviu Varciu si Andrei Stefanescu au gasit imediat o explicatie. …

- Simona a postat pe Twitter, un mesaj prin care le multumeste tuturor celor care si-au manifestat sustinerea pe retelele de socializare, dupa castigarea turneului de la Roland Garros, primul titlu de Grand Slam din cariera sa, o performanta care nu a mai fost obtinuta de 40 de ani de un jucator roman…

- Gigi Becali nu mai are incredere in Denis Alibec și a anunțat ca fotbalistul va parasi FCSB-ul in aceasta pauza competiționala. In viziunea patronului, atacantul este principalul vinovat pentru ca roș-albaștrii au luat titlul. Internaționalul roman nu pune, insa, la suflet vorbele latifundiarului din…

- La cateva zile de cand fostul presedinte Iliescu ajungea la Parchetul de pe langa Inalta Curte, la sediul PICCJ s-a prezentat si fostul premier Roman, tot in legatura cu “dosarul Revolutiei”. La iesirea de la Parchetul General, fostul sef al Guvernului a zambit in prima faza. A respins acuzatiile si…

- Organismul independent de ancheta asupra acuzatiilor de coruptie in cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei si-a prezentat raportul intocmit dupa verificarile efectuate pe parcursul unui an, cu referire la situatia raportorilor APCE in Azerbaidjan.In documentul de 200 de pagini…

- SUA si 14 tari UE au decis ieri sa expulzeze zeci de diplomati rusi ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pe teritoriu britanic, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Si MAE roman a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia…

- O „știre” raspandita pe Facebook creaza panica. Potrivit acesteia, un copil de un an și trei luni se zbate intre viața și moarte dupa ce a primit vaccinul ROR Priorix. Potrivit aceleiași știri, medicii Spitalului Județean au ascuns cazul. Este vorba despre un fake news, adica un caz inventat, care face…