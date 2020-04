Stiri pe aceeasi tema

- Avram Goia a murit in Spania, acolo unde se stabilise de mai mult timp. "Cu surprindere si tristete am aflat despre trecerea in nefiinta a fostului atacant al Olimpiei Satu Mare din perioada anilor 80, Avram Goia. Din informatiile pe care le avem, cauza decesului este virusul care ne tine…

- Pentru a patra zi, numarul cazurilor actuale de coronavirus scade: 3.491 in ultimele 24 de ore, marti erau 3.612 cazuri; este in scadere si numarul deceselor dar ramane inca mare: 683 intr-o zi, cu o zi inainte fiind 743. In total, au murit 7.503 persoane, o cifra inspaimantatoare, scrie La Repubblica.

- Earvin Ngapeth, jucatorul vedeta al selectionatei de volei masculin a Frantei, care evolueaza la clubul rus Zenit Kazan, a anuntat pe contul sau de Instagram ca a fost spitalizat din cauza noului coronavirus, informeaza presa sportiva franceza. "Am fost testat pozitiv la Covid-19 in urma cu o saptamana",…

- O persoana "in varsta" a murit in Norvegia dupa ce a fost infectata de noul coronavirus, au anuntat joi autoritatile locale, scrie AFP potrivit news.ro.Victima, a carei identitate nu a fost dezvaluita, "a murit la Spitalul Universitar din Oslo", a anuntat unitatea intr-un mesaj pe Twitter.…

- Trei persoane cu varsta de 73, 86 si 90 de ani au murit in Belgia din cauza noului coronavirus, potrivit unui bilant actualizat miercuri dupa-amiaza de Ministerul belgian al Sanatatii, relateaza AFP potrivit Agerpres. In aceasta tara, unde au fost detectate 314 cazuri de infectare cu Covid-19, ministrul…

- Exercitiul Cold Response 2020, la care urmau sa ia parte peste 15.000 de militari ai NATO in nordul Norvegiei, aproape de granita cu Rusia, a fost anulat din cauza epidemiei cu noul coronavirus Covid-19, au anuntat miercuri autoritatile norvegiene citate de AFP, Reuters si dpa."Dorim sa mentinem…

- Guvernul italian a decis sa inchida pana la mijlocul lui martie toate scolile si universitatile din regiunile afectate de noul coronavirus, in conditiile in care Italia a inregistrat peste 2.500 de cazuri de contaminare cu Covid-19.

- Patru persoane au murit, luni, in statul Washington din Statele Unite, dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus Covid-19, au anunțat autoritațile sanitare americane, citate de BBC News, anunța MEDIAFAX.Numarul total al deceselor inregistrate pana luni in Statele Unite din cauza Covid-19…