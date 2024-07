Stiri pe aceeasi tema

- Romania isi concentreaza eforturile, in actuala situatie de securitate, pe consolidarea capacitatii de aparare la nivel national si in cadrul aliat, in vederea descurajarii si combaterii in mod eficient a tuturor tipurilor de amenintari, a transmis miercuri ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar,…

- Sistemul Patriot operational in Romania este indispensabil, iar discutia privind cedarea unei astfel de baterii catre Ucraina va fi analizata in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a declarat, marti, la Brasov, ministrul Apararii, Angel Tilvar. „Nu a spus nimeni ca trebuie sa o dam (o baterie…

- Sistemul PATRIOT operational in Romania este indispensabil, iar discutia privind cedarea unei astfel de baterii catre Ucraina va fi analizata in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a declarat, marti, la Brasov, ministrul Apararii, Angel Tilvar.

- Cancelarul german Olaf Scholz si omologii sai nordici, cu care s-a intalnit luni in Suedia, au cerut cresterea urgenta a ajutorului pentru Ucraina, care se confrunta cu un nou asalt rusesc in nord-est, in regiunea Harkov, informeaza News.ro, care citeaza Le Monde."Vom sprijini Ucraina atat timp cat…

- Forțelor Aeriene Romane vor fi dotate cu rachete AIM-9X Sidewinder Block II care ofera capabilitați aer-aer avansate pentru avioanele F-16. Achiziționarea de catre Romania a acestor capabilitați a fost acceptata de SUA. Rachetele sunt evaluate la aproximativ 70 de milioane de dolari americani. ”Ministrul…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a avut o convorbire miercuri cu secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin III, discutiile vizand, in principal, situatia de securitate generata de razboiul de agresiune al Rusiei si sprijinul neconditionat pentru Ucraina, fiind reiterata importanta…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a avut astazi, la sediul MApN, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec. Intrevederea dintre Angel Tilvar și Kathleen Kavalec a oferit prilejul abordarii unor subiecte importante pe dimensiunea de aparare. S-a discutat despre situația…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a participat marti, 9 aprilie, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, la ceremonia de certificare a detasamentului Fortelor Aeriene Regale ale Marii Britanii, aflat in Romania pentru a executa misiuni de Politie Aeriana Intarita in comun cu Fortele Aeriene…