Romania nu se teme ca va fi atacata in contextul razboiului rus impotriva Ucrainei, a afirmat joi Ministrul Apararii, Angel Tilvar, care a precizat ca utilizarea armelor nucleare nu poate fi exclusa “teoretic”, motiv pentru care autoritațile iau in calcul toate scenariile, informeaza news.ro . “Romania nu se teme de un atac. In schimb, orice stat serios, aflandu-se in zona geografica in care ne aflam noi si fiind in proximitatea unei zone de conflict, trebuie sa fie pregatit pentru o astfel de situatie, iar domeniul militar este un domeniu care opereaza cu variante. Sa nu uitam, contextul este…