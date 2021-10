Angel Tîlvăr: Câte tragedii trebuie să se mai producă pentru a face din sistemul de sănătate o adevărată prioritate? De ce nu s-a invațat nimic din dramele in care au murit, in ultimul an și jumatate, zeci de oameni, arși sau intoxicați in saloane de spital, din cauza lipsei de investiții in sistemele electrice, suprasolicitarii instalațiilor de oxigen, inexistenței sau proastei funcționari a sistemelor de stingere a incendiilor? Cat despre lipsa personalului responsabil pentru prevenirea unor astfel de drame, ce sa mai vorbim? Care este momentul acela cand sanatatea populației va trece pe lista de prioritați a guvernului? In aproape doi ani, de cand proiectele pentru spitalele regionale au fost aprobate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

